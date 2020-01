La riqualificazione di Belforte parte dall’Ex Macello

Partito il cantiere stazioni, l’amministrazione di Varese pensa già ad allargare l’area delle riqualificazioni.

Il prossimo passo fissato riguarda il quartiere Belforte la riqualificazione delle stazioni, facendola passare dalla grande area dell’ex macello Civico, oltre 30mila metri quadri di area ora abbandonata.

Per questo il comune di Varese ha deciso di avviare una consultazione preliminare per l’acquisizione di proposte e idee sulla trasformazione dell’ex Macello civico. Lo fa “Nell’ambito delle attività funzionali all’attuazione del Masterplan Stazioni” come recita il documento. E le idee e proposte che intendono raccogliere sono: “Finalizzate a definire contenuti innovativi che caratterizzeranno la rifunzionalizzazione dell’Ex Macello Civico in una prospettiva di rigenerazione dell’intero rione Belforte”.

L’Avviso vuole “Avviare un’ampia consultazione e ad acquisire documentazione preliminare, utile sia a indirizzare i percorsi progettuali di attuazione del Masterplan Stazioni, sia ad istruire gli eventuali percorsi procedurali di valorizzazione del sito, in considerazione della strategicità territoriale di tale intervento e delle ricadute potenziali su un ampio contesto urbano e ambientale di riferimento”.

Ma non costituiranno una sorta di priorità per chi le propone: “Le proposte progettuali e gestionali che verranno trasmesse potranno essere utilizzate dal Comune di Varese, dopo opportuna rielaborazione, per la messa a punto di un progetto organico di trasformazione dell’intero compendio” ma “Non è un concorso di idee, non prevede la formulazione di graduatorie di merito o l’attribuzione di punteggi, compensi o premialità di qualsivoglia natura. I contributi ricevuti, quindi, non produrranno alcun impegno per il Comune di Varese, ma potranno costituire riferimento per l’individuazione di temi e contenuti da approfondire nella definizione delle linee guida del Masterplan”.

Il Comune di Varese suggerisce inoltre un orientamento per le proposte, che: «Dovranno soddisfare al meglio una o più delle seguenti prospettive di sviluppo del quartiere: servizi che contribuiscano a diversificare l’offerta di attività, di attrezzature, di alloggi, presente nel rione e favorirne l’accesso da parte di differenti target di popolazione, anche in un’ottica di Welfare Mix; servizi che rappresentino degli unicum a livello urbano e che possano attrarre target di cittadini diversificati da tutta la città (luoghi per eventi espositivi, culturali e musicali, spazi e impianti sportivi, nuovi spazi per il lavoro, etc.); Connessione con l’intorno, intesa sia come connessione infrastrutturale con l’area oltre la ferrovia, anche in considerazione della vicinanza con entrambe le stazioni, che come proposta di spazi pubblici di qualità a disposizione del rione Belforte”.

Per chi fosse interessato, tutte le indicazioni per approfondire e partecipare sono nei documenti pubblicati sul sito di Palazzo Estense .