La rivolta contro i guasti delle isole ecologiche arriva in consiglio comunale

Sono ormai settimane che riceviamo segnalazioni di guasti delle isole ecologiche.

Malgrado le rassicurazioni del presidente di Acsm Agam ambiente Fabrizio Mirabelli, le segnalazioni sono continuate (le foto dell’articolo sono state scattate lunedì 27, e ce le ha mandate il lettore Fabio come “aggiornamento” alle foto a noi mandate il 9 gennaio scorso) e danno l’impressione che il problema sia più serio e meno contingente.

Tanto serio da “prendere la scena” anche nell’ultimo consiglio comunale, con due dichiarazioni di apertura: una da parte del consigliere della Lega Carlo Piatti e una del consigliere di Forza Italia Simone Longhini, che ha presentato sull’argomento anche un’interrogazione partendo dal fatto che è venuto a conoscenza dell’esistenza di un esposto a Procura della Repubblica, Ats, Comando di polizia locale, Carabinieri e al sindaco.

L’interrogazione premette che «Diverse isole isole ecologiche del centro città da inizio dicembre ad oggi si trovano “in manutenzione” e che è impossibile conferire correttamente i rifiuti»

E sottolinea che «A seguito di questo disservizio i rifiuti vengono accumulati nei pressi delle isole ecologiche raggiungendo nell’arco della giornata quantitativi importanti che generano senso di abbandono e degrado, inaccettabili per una città come Varese che si fregia della definizione di “città giardino” e che risulterebbe difficile se non impossibile comunicare con il servizio clienti della società addetta alla raccolta rifiuti e che le stesse segnalazioni rivolte all’Amministrazione comunale non verrebbero adeguatamente prese in considerazione».

Per questo Longhini chiede al Sindaco e alla Giunta, tra l’altro, «Se la notizia corrisponda al vero, a cosa siano dovuti i ritardi nella manutenzione delle isole ecologiche, quali siano i tempi previsti per il loro corretto ripristino, di chi è la responsabilità dei disservizi e con quali modalità e a chi si possono rivolgere i cittadini che vogliono comportarsi correttamente nel conferimento dei rifiuti ma sono oggettivamente impossibilitati a farlo».