Lavori al ponte di Mazzo, chiuso dall’8 febbraio

A partire dall’8 febbraio il ponte di Mazzo di Rho verrà chiuso al traffico per lavori. Previsti percorsi alternativi per il traffico di auto e pedoni segnalati in loco. La decisione arriva dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza di tutti.

A breve sarà approvato il progetto esecutivo per il consolidamento strutturale del cavalcaferrovie di via Buonarroti

Leggi i particolari su Legnanonews