Lavori nel centro storico: un incontro con la cittadinanza

Il Comune di Bisuschio organizza un incontro pubblico per illustrare i lavori che a breve interesseranno il centro storico, con il rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottoservizi (nella foto la prima fase dell’intervento, nel 2017)

L’incontro, in programma lunedì prossimo, 13 gennaio, alle 20,30 nella Sala consiliare del Municipio, è aperto a tutta la cittadinanza, in particolare ai residenti delle vie direttamente interessate dai lavori: via Garibaldi, via Mozzoni, via Volta e piazza della Chiesa.

Oltre alla presentazione dell’intervento il Comune intende confrontarsi con i residenti sulle varie problematiche che interesseranno il centro storico nel periodo dei lavori.