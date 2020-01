Luino, ultimi giorni per ammirare il capolavoro di Boldini

Ultimi giorni per visitare il “Capolavoro per Luino“, il ritratto di Nanne Schrader nata Wilbor di Giovanni Boldini esposta a Palazzo Verbania sino al 15 gennaio prossimo.

In un mese di apertura la mostra ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica ed è stata fruita da migliaia di visitatori con ampia presenza di turisti stranieri di varie provenienze (principalmente elvetica, francese, tedesca, olandese, americana). Il workshop ha coinvolto sedici persone con soddisfazione degli organizzatori.

Le visite guidate hanno riportato un notevole afflusso di pubblico: solo ieri si sono avvicinate all’opera un centinaio di persone.

Per chi desiderasse visionare ancora il capolavoro, Nanne Schrader è fruibile sino al 15 gennaio data in cui sarà possibile visitare il palazzo con una visita anche in lingua inglese sia alle 10.30 che alle 11.30.

Si ringraziano tutti coloro che si adoperano per accogliere a palazzo tra cui i membri e le socie dell’Università Popolare che ricevono i fruitori volontariamente con entusiasmo e passione da veri e vere “padrone di casa” .