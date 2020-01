Il Museo Olimpico: non solo una collezione bensì la storia di un’idea

Allenamento, lavoro, sudore, concentrazione, lealtà, competizione, fatica, resistenza, meta, emozione. Fu Pierre de Coubertin nel 1894 a voler riportare nel mondo moderno quei valori che nell’antica Grecia avevano dato vita ai giochi Olimpici dove si confrontavano i migliori atleti. Un’invenzione meravigliosa, tra le tante che l’antica civiltà ci ha lasciato, che si svolse per la prima volta a Olimpia nel 776 a.c. e che nel corso degli anni crebbe diventando sempre più importante tanto che per tutta la durata dei giochi, cinque giorni, le guerre in tutta la Grecia venivano sospese. I giochi gradualmente persero importanza con l’aumentare del potere Romano fino alla soppressione definitiva sotto l’Imperatore Teodosio.

Galleria fotografica Il Museo Olimpico a Losanna 4 di 12

Fu del barone francese de Coubertin la volontà di trovare un modo di avvicinare le nazioni, di permettere ai giovani del mondo di confrontarsi in una competizione sportiva, piuttosto che in guerra, che flagellava l’Europa ormai da secoli. La rinascita dei Giochi Olimpici fu prima un sogno e poi una realtà.

La prima edizione dei Giochi olimpici dell’era moderna si svolsero nel 1896 ad Atene, in Grecia, la terra dove erano nati in antichità.

A Losanna, sede del Comitato Olimpico Internazionale, esiste il sorprendete Museo Olimpico, di oltre 3000 mq con 8000 mq di parco, dove una maratona di emozioni aiuta a ripercorrere la storia ma sopratutto quello che la competizione sportiva mondiale porta con sé. Il Museo non ospita semplicemente una collezione bensì un’idea: l’olimpismo, un vero e proprio stile di vita che fonde lo sport con la cultura, l’educazione e la cooperazione internazionale.

Attraverso le storie e le testimonianze degli atleti il visitatore scopre come lo spirito olimpico si è concretizzato nel tempo e grazie a un raffinato allestimento tecnologico è possibile essere coinvolti nei video che raccontano per immagini la concentrazione, la paura, l’emozione, la fatica che ogni gara comporta. Una ricca sezione è dedicata alla Cerimonia di Inaugurazione che è diventata ormai un grande spettacolo in cui vengono ufficialmente dichiarati aperti i Giochi.

La collezione permanente accoglie tutte le torce olimpiche che nel corso delle edizioni hanno portato la fiamma olimpica, le attrezzature, le mascotte, oltre a 5000 immagini fotografiche e 7 ore di video. La visita termina con le medaglie dei Giochi dal 1896 ai giorni nostri e un divertente percorso interattivo per scoprire l’atleta che c’è in ognuno di noi.

I prossimi Giochi Olimpici si terranno a Tokyo, in Giappone dal 24 luglio al 9 agosto 2020 mentre cresce l’attesa per l’edizione invernale del 2026 che porterà a Milano e Cortina i più grandi atleti del mondo.

Le Musée Olympique / The Olympic Museum

Quai d’Ouchy 1

CH-1006 Lausanne

https://www.olympic.org/fr/musee