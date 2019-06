Olimpiadi 2026, vincono Milano e Cortina: il CIO ha scelto l’Italia

L’attesa è terminata alle ore 18,04 di oggi, lunedì 24 giugno: le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno a Milano e Cortina. Lo ha comunicato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale – il tedesco Thomas Roth al termine delle votazioni effettuate a Losanna. 82 i membri che hanno partecipato all’elezione, battuta la temibile candidatura svedese di Stoccolma-Åre.

Galleria fotografica La vittoria di Milano - Cortina 4 di 24

Le gare saranno in programma tra venerdì 6 e domenica 22 febbraio; la cerimonia inaugurale si terrà nello stadio di San Siro, come ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della presentazione ufficiale dei Giochi davanti all’assemblea di Losanna.

Per l’Italia si tratta della terza assegnazione dei Giochi invernali dopo quelli organizzati proprio a Cortina nel 1956 e quelli più recenti di Torino 2006. A queste si aggiungono le Olimpiadi estive di Roma 1960. E proprio il capoluogo piemontese è il grande assente di questa candidatura dopo la rinuncia a operazioni già avviate: l’Italia è stata quindi rappresentata dall’asse lombardo-veneto di Milano e Cortina, con le gare che si disputeranno in entrambe le regioni e in diversi ambiti, compresa per esempio la Valtellina.

L’Olimpiade potrebbe lambire anche Varese, in particolare con il PalAlbani, che potrebbe essere utilizzato per alcuni allenamenti. Nella delegazione italiana presente a Losanna (capeggiata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e rappresentata anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre Mattarella è intervenuto con un video) erano presenti anche due politici varesini di primo piano e cioè Giancarlo Giorgetti, in qualità di sottosegretario con delega allo sport, e Attilio Fontana che è il governatore della Regione Lombardia.