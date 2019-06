Olimpiadi 2006 Milano-Cortina, i commenti

Le dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni dopo l’annuncio che i prossimi Giochi invernali tornano nel nostro Paese dopo il 1956 e il 2006.

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

“Sono emozionato e molto soddisfatto. Fin dall’inizio, tutti insiemi, ci abbiamo creduto, e questo e’

il premio alla caparbieta’ e alla professionalita’ di una squadra forte, tenace e preparata”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, commentando la ‘vittoria’ di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi 2026. “Guardando specificatamente alla Lombardia – ha aggiunto il presidente Fontana – penso gia’ ai grandi benefici che l’intera regione potra’ avere da questo evento. Posti di lavoro, interventi infrastrutturali e sviluppo economico: tutti elementi che fanno parte del nostro dna e che, con le Olimpiadi, troveranno la massima espressione non solo a Milano e in Valtellina, ma su tutto il territorio regionale.Grazie ancora a tutti, abbiamo compiuto una grande impresa”.

Il Sindaco di Varese, Davide Galimberti

«Ci sono giorni in cui si scrive la storia, oggi è uno di questi». Il sindaco di Varese Davide Galimberti accoglie così l’annuncio arrivato da Losanna: Milano-Cortina sarà la sede delle Olimpiadi invernali 2026.

«È una bellissima notizia – prosegue il sindaco – per il nostro Paese, per la Lombardia e per il nostro territorio. Anche a Varese vogliamo essere protagonisti di questa splendida avventura e in questo senso va visto l’impegno per riqualificare il nostro Palaghiaccio; un progetto su cui siamo già al lavoro. Se siamo arrivati fin qui è grazie al lavoro di tutti, con una squadra che è andata ben al di là delle appartenenze politiche. Abbiamo a lungo sognato insieme, come diceva lo slogan lanciato dal comitato organizzatore. Ora possiamo continuare a farlo a occhi aperti».

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi

“Italia batte Svezia 1-0, stavolta ci siamo qualificati noi! Milano e la Lombardia in collaborazione con Cortina e il Veneto il loro goal lo hanno saputo mettere a segno! E che goal!”. E’ il primo commento a caldo del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi appena giunta da Losanna l’ufficializzazione dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina. Gli 82 componenti del CIO hanno premiato la candidatura tricolore, che non punta su una sola sede e vanta alti livelli di sostenibilità economica e ambientale. Questo, peraltro, chiedeva e suggeriva la riforma Agenda 2020 voluta dal presidente del CIO, Thomas Bach, anche per rendere meno gravose economicamente le stesse candidature. Dai 51 miliardi di dollari spesi dalla Russia per Sochi 2014, si passa così ai circa 1,5 miliardi di euro del progetto italiano, di cui 900 milioni sborsati dallo stesso CIO come contributo. “Dopo la candidatura di EMA sfumata per un capriccio della sorte, Milano e la Lombardia post Expo si confermano sempre più città e regione di grande attrattività internazionale, capaci di proposte credibili, avvincenti e sostenibili a cui tutto il mondo guarda con sempre maggiore interesse –sottolinea il Presidente Fermi-. Oggi ha vinto quell’Italia che sa fare squadra e sa fare rete, superando con intelligenza e buon senso gli egoismi territoriali, gli interessi economici di parte e le divisioni politiche. E’ questa l’Italia che ci piace, non a caso impersonata al meglio dal modello lombardo-veneto. Voglio complimentarmi in particolare con il Presidente Attilio Fontana che ha sempre fortemente creduto in questa opportunità. Ora mi auguro che questo risultato possa portare anche al tanto auspicato e necessario sviluppo infrastrutturale del nostro territorio, condizione necessaria per creare le condizioni migliori per ospitare i Giochi e indispensabile per il rilancio turistico ed economico non solo delle aree direttamente interessate ma anche di quelle che gravitano intorno e sono forti poli di attrazione turistica. Penso ad esempio al lago di Como e alla tanto attesa Variante della Tremezzina!”. Per celebrare l’evento, questa sera all’imbrunire sulla facciata di Palazzo Pirelli che guarda verso Piazza Duca D’Aosta sarà proiettato il logo olimpico accompagnato dal messaggio “La Lombardia vince”, insieme ai fotogrammi delle atlete Goggia, Fontana e Moioli.

Presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti

«L’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina dimostra che quando l’Italia fa sistema è in grado di battere qualsiasi tipo di concorrenza. Questa vittoria é merito, oltre che del peso della proposta messa in campo, anche e soprattutto del gioco di squadra, e la Lombardia ha giocato un ruolo da protagonista grazie alle rodate sinergie tra pubblico e privato. La Lombardia adesso è protagonista non solo nell’industria ma anche nello sport: ora bisogna però continuare a lavorare tutti insieme per organizzare le più belle ed efficienti Olimpiadi invernali della storia»

Presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli

Presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli

Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Comitato Internazionale Olimpico

“Il sogno è diventato realtà. Evviva! Sono soddisfatto ed emozionato, per me è un fantastico riconoscimento per una vita dedicata allo sport. Dopo 30 anni dalla Candidatura per i Giochi Estivi, Milano, insieme a Cortina, vince e sarà sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, rimediando così alla sciagurata scelta del suo Patrono Sant’Ambrogio che, 1626 anni fa (nel 393 d.c.), pose fine ai Giochi Olimpici. La “Festa per i giovani”: con la messa a disposizione di 28.000 nuove unità di lavoro, torna in Italia per la quarta volta e – secondo la recente ricerca del Master Sport dell’Università di Milano Bicocca (di cui sono Coordinatore) – l’evento mette in moto un volano di 3,2 miliardi di giro d’affari, con 500 milioni di investimenti (pubblici e privati) per gli impianti, 75.000 eventi sportivi ospitati nell’area da oggi al 2026. La FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (che ho l’onore di presiedere) ha deliberato di ospitare annualmente a Milano, fino al 2026, la Finale Mondiale dei 116 Paesi del “World FICTS Challenge” (il meglio dell’immagine sportiva nei 5 Continenti) con il coinvolgimento di 1.725 Televisioni sportive, prevedendo 800 milioni di telespettatori nelle 3 settimane dei Giochi”.