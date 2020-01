Nasce il nuovo sportello Cgil per la sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro purtroppo continua ad essere un tema d’attualità, al centro di media e opinione pubblica. Secondo Carlo Soricelli, che al tema ha dedicato un portale indipendente, Nel 2019 i morti sul lavoro sono stati 1437, di questi 701 sono morti sui luoghi di lavoro, il resto in itinere cioè sulle strade mentre andavano a lavorare. A guidare la classifica per settore è l’agricoltura con 202 morti (29%), di cui ben 141 sono agricoltori rimasti schiacciati dal trattore che guidavano, con un’età che varia dai 18 agli 85 anni. Nella triste classifica seguono: l’edilizia con 105 morti sui luoghi di lavoro (15%), l’autotrasporto (di tutte le categorie) con 93 morti (13,3%), l’industria con 61 morti (l’8,7%). Poi ci sono boscaioli, giardinieri, il carabinieri, poliziotti e Vigili del Fuoco. Il 29% di tutti i morti sui luoghi di lavoro ha più di 60 anni, dato che dovrebbe aprire una riflessione sulle varie riforme pensionistiche che hanno allungato la vita lavorativa.

Un altro aspetto delicato è quello della prevenzione attraverso un’adeguata formazione e diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, aspetti su cui la Cgil di Varese è quotidianamente impegnata, insieme agli organismi di vigilanza, ad Inail, agli organismi paritetici e agli altri sindacati confederali. Per fornire ulteriore impulso al miglioramento delle

condizioni di lavoro e per supportare i lavoratori, da giovedì 23 gennaio 2020 la Camera del Lavoro di Varese apre uno sportello del dipartimento ambiente, salute e sicurezza.

«Gli ambienti di lavoro – spiega Roberta Tolomeo, responsabile Dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza della Cgil di Varese – presentano ancora troppo diffusamente inadempienze da parte delle aziende, mancate conformità e modalità di organizzazione del lavoro che possono condurre al concretizzarsi di infortuni e malattie professionali».

Lo sportello sarà aperto ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Camera del Lavoro in via Nino Bixio 37 a Varese. Per qualunque informazione e segnalazione inerente i

problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro è attivo l’indirizzo e-mail dedicato: ambientesicurezzavarese@cgil.lombardia.it

Per informazioni o appuntamenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail dedicato oppure chiamando il 3357416555 (Roberta Tolomeo) o il 3346867972 (Ivano Ventimiglia).