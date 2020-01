Organizzatori in “conclave”: via alla stagione del “Piede d’Oro”

La stagione 2020 del “Piede d’Oro”, il longevo e apprezzato circuito podistico del Varesotto, è pronta al decollo. La prima gara dell’anno è prevista per il 1° marzo con la “Corri Cardano” che è una novità all’interno del calendario; questa sera però – venerdì 31 gennaio – è prevista una serata di “lancio” dedicata a organizzatori, gruppi sportivi e sponsor.

L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 21 a Busto Arsizio, in via Gran San Bernardo 12, nella sede di Eolo, azienda che da diverse annate lega il proprio marchio al “Piede d’oro” (e a numerose, altre, manifestazioni di corsa a piedi); all’ordine del giorno ci sono la presentazione delle tappe, le novità inserite per il 2020 ma anche consigli e regole che gli organizzatori delle singole prove dovranno seguire per una miglior riuscita degli eventi, sia a livello tecnico sia comunicativo.

Il calendario completo sarà poi presentato al pubblico in una seconda serata aperta a tutti, alla quale saranno particolarmente invitate le centinaia di atleti che poi, domenica dopo domenica, daranno vita all’ennesima stagione ricca di partecipazione del Piede d’Oro che, lo ricordiamo, è pronto ad affrontare la 38a stagione della sua lunga storia. Sempre con le scarpe ben allacciate e i muscoli scaldati a puntino.