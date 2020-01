Il parcheggio del Del Ponte cresce: ora si vedono le basi

Continuano sostenuti i lavori del parcheggio dell’ospedale del Ponte, che servirà con oltre trecento posti la zona dell’ospedale del bambino e della mamma, ma anche – nelle intenzioni degli amministratori – parte del centro città, con l’apertura del sottopasso che unirà via del Ponte a a piazzale Trieste.

Ora sono ben visibili le basi in cemento armato per i livelli interrati del parcheggio che sarà costituito da 4 piani, con entrata e uscita dalla via Nino Bixio. Dall’altezza di via del Ponte, in realtà, si vedranno solo due piani: gli altri due sfrutteranno il dislivello tra l’ospedale e la stazione.

Il multipiano, che avrà oltre 300 posti, è stato pensato per l’ospedale (e da qui 85 posti riservati) ma è anche destinato a integrarsi con il grande progetto di riqualificazione della zona stazioni di Varese, grazie al sottopasso tra via del Ponte e piazzale Trieste, che sarà uno dei primi lavori del piano Stazioni. Piazza Biroldi diventerà pedonale, come diventerà pedonale anche il tratto più alto di via del Ponte, fino al sottopasso.