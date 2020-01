Pianazzo, campo e spogliatoi saranno gestiti dalla “RDM”

Il campo di calcio del Pianazzo, teatro di tornei e sfide di calcio è di proprietà del Comune, ma per 100 euro l’anno e per cinque anni verrà gestito gestito dall’associazione “RDM Pianazzo”.

Lo ha deciso l’ultima giunta.

Entro il termine previsto dall’avviso pubblico licenziato dal Comune di Luino per la gestione dello spazio sportivo è pervenuta a Palazzo Serbelloni una sola manifestazione di interesse, presentata in data 12 dicembre 2019 proprio dalla Associazione Sportiva “RDM Pianazzo”, che ha offerto per la concessione del campo di calcio il canone annuo “simbolico“ di 101 euro.

L’Associazione si prenderà carico degli oneri di manutenzione ordinaria quali la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria del campo sportivo e degli spogliatoi, il taglio dell’erba, di arbusti e sterpaglie nel campo da gioco e nelle aree limitrofe, nonché lo sgombero neve ai fini dell’agibilità dell’impianto.

A carico dell’associazione sportiva saranno anche i costi di gestione dell’immobile concesso quali consumo di gas, acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti e spese assicurative e quanto altro necessario per il funzionamento della struttura, utile al perseguimento delle finalità dell’Associazione.