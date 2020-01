Piazza Mercanti a pagamento, ma solo per i non residenti a Saronno

Piazza Mercanti sarà a pagamento, ma solo per i non residenti.

Lo specifica un’ordinanza comunale pubblicata il 3 gennaio, che regola la sosta nell’area, destinata a posteggio pubblico e inserita nei posteggi contenitori a pagamento con affidamento di custodia a Saronno Servizi Spa.

Nell’ordinanza si legge “che il pedaggio è gratuito per i residenti autorizzati nel Comune di Saronno ed a pagamento per gli altri soggetti non residenti con tariffazione stabilita dalla Giunta Comunale”.

Dal 1 gennaio 2020 Piazza Mercanti è dunque area a pagamento dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, come previsto nell’apposito regolamento. Su Piazza Mercanti insistono 5 stalli di sosta per persone disabili ed area per il carico e scarico di massimo 30 minuti in corrispondenza del distributore d’acqua comunale.

Piazza Mercanti il giorno di mercoledì è area interdetta al transito veicolare ed alla sosta in quanto area di mercato dalle ore 5.00 alle ore 16.30, mentre nei successivi orari è area a posteggio libero. Prossimamente verrà posata la segnaletica stradale.

QUESTE LE TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA COMUNALE