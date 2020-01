Il pitbull salta il cancello, aggredita una donna e il suo cane

Il pitbull chiuso nel giardino di casa, salta la recinzione e aggredisce una donna e il suo cagnolino. È accaduto sabato 11 gennaio, attorno alle 11 del mattino in via Trento, una strada secondaria che si ricongiunge alla via che porta all’ingresso posteriore del Comune (la foto è di repertorio)

La donna stava camminando tenendo al guinzaglio il suo cane quando è passata davanti ad una casa che ha in giardino dei cani da guardia. La recinzione ha anche il filo spinato, ma non è servito a fermare il pitbull che con un balzo è arrivato in strada. Il primo ad essere morso è stato il cane al guinzaglio poi la donna che ha tentato di strapparlo alla furia del pitbull.

Le urla hanno richiamato alcune persone: prima un uomo che ha aiutato la donna, poi la padrona del cane ma anche alcuni volontari della Protezione civile che stavano smontando il presepe nel cortile del palazzo comunale.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e i sanitari del 118 che sono arrivati con un’ambulanza. La donna è stata trasportata in ospedale e, secondo le prime informazioni, ha riportate ferite al volto.