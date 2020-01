Si ride con i “Goss da Besan” in trasferta a Baraggia

Dopo il successo della prima nel mese di dicembre, torna in scena, ma in trasferta, la rinata compagnia teatrale “I Goss da Besan 2.0” con la commedia “Tre tusànn cunt i scalmànn” scritta e diretta da Adelaide Olgiati.

Lo spettacolo si terrà sabato 11 gennaio, alle 20.30 all’Oratorio San Giovanni XXIII in viale Indipendenza a Baraggia di Viggiù nell’ambito delle iniziative per la festa di Sant’Antonio Abate. Entrata gratuita (ogni offerta è gradita) e posti limitati, per cui gli organizzatori consigliano di prenotarsi telefonando ai numeri 348 1213400 oppure 331 7553951.

La Compagnia teatrale “I Goss da Besan”, nata a Besano circa vent’anni fa per volontà di un gruppo di amici che avevano in comune la passione per il teatro e la voglia di divertirsi, si è ricostituita recentemente, sempre con l’obiettivo di intrattenere e far divertire puntando sulla comicità, con spettacoli di qualità, senza senza volgarità e nel rispetto del dialetto lombardo.