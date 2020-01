Smog, a Varese attive le misure di primo livello

Si informa che da domani, martedì 28 gennaio, anche a Varese, e nelle aree urbane della provincia sopra i 30 mila abitanti, saranno attive le misure temporanee di primo livello previste da Regione Lombardia in caso di perdurare di giornate con smog oltre i limiti. I provvedimenti mirati ad abbassare le concentrazioni di smog interesseranno da domani anche le città di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza e Pavia. Le misure di primo livello, contenute nel protocollo aria della Regione, scattano dopo 4 giorni consecutivi di sforamenti misurati su base provinciale. Ieri i monitoraggi che riguardano la provincia di Varese hanno registrato 62 microgrammi per metro cubo di pm10 (il limite è 50). In città invece le centraline hanno misurato 54 microgrammi per metrocubo.

Tra le misure temporanee di primo livello previste da Regione Lombardia c’è il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa).

Si rammenta che la disattivazione delle limitazioni temporanee si verifica dopo due giorni di rientro nei valori definiti, sempre previa certificazione di Regione Lombardia. Sulla pagina dedicata del sito di Regione Lombardia è possibile consultare aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attivate, dati sulla qualità dell’aria, comuni coinvolti e provvedimenti.