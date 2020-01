Sul centro polispecialistico l’unico voto contrario arriva dalla maggioranza

L’approvazione del nuovo centro polispecialistico di via Sonzini, nel centro storico di Biumo è stato oggetto non solo di un ampio dibattito, soprattutto sulla questione viabilità e parcheggi legati all’apertura della nuova struttura, ma anche di un voto sorprendente: che ha visto come unico consigliere contrario soltanto la rappresentante di Varese 2.0 Elena Baratelli.

La formazione, che non solo è in maggioranza ma esprime addirittura il vicesindaco, ha portato quindi fino in fondo la contrarietà espressa in commissione, e si è ritrovata a essere l’unica a contrastare il progetto.

Due consiglieri di minoranza, Rinaldo Ballerio della lista Orrigoni e Stefano Clerici di Varese Ideale, hanno al contrario votato a favore, mentre tutto il resto della minoranza presente si è astenuta.

Alla votazione era presente l’imprenditore privato che sta realizzando il progetto, Malek Isber che ha commentato favorevolmente l’approvazione «Sperando che sia compreso il progetto su via Nicolini e via De Cristoforis che porteremo a compimento. Noi di questo luogo ci siamo innamorati e ne costudiremo i tesori ancora contenuti all’interno».

La proprietà ha anche sottolineato anche la proposta fatta da un privato, proprio in queste ore, sull’acquisizione e gestione in convenzione dell’autosilo esistente in via Dandolo: «Una nuova iniziativa imprenditoriale nata al seguito del nostro progetto».