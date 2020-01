Suspence in apertura di consiglio: al primo appello manca il numero legale

La seduta del consiglio comunale del 28 gennaio è partita con un tocco di suspence: al primo appello infatti è mancato il numero legale.

Le minoranze, complici alcune assenze nella maggioranza, sono rimaste tutte fuori dall’aula, facendo rimanere all’interno 13 consiglieri, molto meno dei 17 necessari al numero legale.

Oltre ai membri di minoranza, che si sono rifiutati di entrare in aula fincheè “la maggioranza non era in maggioranza” come ha spiegato il consigliere Galparoli, sono rimasti volutamente fuori anche il consigliere De Troia, che al primo appello era rimasto fuori dall’aula pur facendo parte di un gruppo appartenente alla maggioranza (Italia Viva).