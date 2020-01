La #Domenicaalmuseo a Varese è ufficiale

Anche la commissione Cultura ha approvato comunale ha approvato la decisione della Giunta di aderire all’iniziativa “Domenica al museo”, attivata nel 2014 dal Ministero dei Beni Culturali per tutti i musei di proprietà statale.

Una scelta che è già diventata operativa con la ripresa dell’iniziativa in tutta italia, il 5 gennaio scorso: l’iniziativa #domenicalmuseo prevede infatti l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici dello Stato, ma anche in quelli dei tanti comuni che vi aderiscono: e per l’edizione del 5 gennaio tra gli altri comuni era compresa anche Varese, che ha aperto gratuitamente ai visitatori anche Villa Mirabello, nell’ultima domenica di apertura della mostra “Renato Guttuso a Varese”.

«Vista la volontà del ministro Franceschini di riprendere un’iniziativa che ha avuto grande successo in passato e che è ricominciata il 5 gennaio, abbiamo deciso di aderire come comune – ha spiegato Davide Galimberti ai membri della commissione – L’iniziativa si replicherà a febbraio, e in tutte le altre giornate corrispondenti alle iniziative del ministero».

«Una iniziativa molto positiva per il patrimonio italiano – ha sottolineato il presidente della commissione Francesco Spatola – Che ha aumentato i visitatori ai musei, anche nelle giornate a pagamento e che speriamo faccia altrettanto qui».

L’iniziativa, messa a votazione, è stata approvata all’unanimità dalla commissione.