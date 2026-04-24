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Busto Arsizio/Altomilanese

T.D. Group ricerca personale per servizi di pulizia

L'azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale è alla ricerca di addetti per Varese e Cassano Magnago

impresa pulizie

T.D. Group S.r.l., solida azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale da oltre 30 anni, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico.

POSIZIONI APERTE 

  1. Addetti/e alle pulizie part-time
    Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato in orari mattutini (6.00-9.00) e/o serali (dopo le ore 17.00).
    Per cliente sito in provincia di Varese si ricerca una risorsa disponibile dal lunedì al venerdì dalle 21.30 alle 00.30 e il sabato dalle 18.30 alle 21.30.
    Luogo di lavoro: Varese e zone limitrofe
  1. Addetto/a alle pulizie full-time
    Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato in orario pomeridiano
    Luogo di lavoro: Cassano Magnago 

REQUISITI RICHIESTI 

  • Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata), in quanto necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative 
  • Patente di guida
  • Serietà e affidabilità

COSA OFFRIAMO

  • Inquadramento con CCNL Imprese Multiservizi (Tredicesima e Quattordicesima)
  • Contratto iniziale a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

COME CANDIDARSI

Qualora realmente interessati, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail personale@td-group.it specificando la posizione per la quale ci si vuole candidare e la propria disponibilità oraria. 

L’offerta è rivolta a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006) a persone di tutte le età e nazionalità, nel rispetto della normativa vigente (L. 903/77, L. 125/91, D.Lgs. 215/03 e 216/03) e a persone appartenenti alle Categorie Protette (Art. 1 e Art. 18 della Legge 68/99). 

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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