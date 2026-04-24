T.D. Group ricerca personale per servizi di pulizia

T.D. Group S.r.l., solida azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale da oltre 30 anni, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico.

POSIZIONI APERTE

Addetti/e alle pulizie part-time

Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato in orari mattutini (6.00-9.00) e/o serali (dopo le ore 17.00).

Per cliente sito in provincia di Varese si ricerca una risorsa disponibile dal lunedì al venerdì dalle 21.30 alle 00.30 e il sabato dalle 18.30 alle 21.30.

Luogo di lavoro: Varese e zone limitrofe

Addetto/a alle pulizie full-time

Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato in orario pomeridiano

Luogo di lavoro: Cassano Magnago

REQUISITI RICHIESTI

Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata), in quanto necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative

Patente di guida

Serietà e affidabilità

COSA OFFRIAMO

Inquadramento con CCNL Imprese Multiservizi (Tredicesima e Quattordicesima)

Contratto iniziale a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

COME CANDIDARSI

Qualora realmente interessati, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail personale@td-group.it specificando la posizione per la quale ci si vuole candidare e la propria disponibilità oraria.

L’offerta è rivolta a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006) a persone di tutte le età e nazionalità, nel rispetto della normativa vigente (L. 903/77, L. 125/91, D.Lgs. 215/03 e 216/03) e a persone appartenenti alle Categorie Protette (Art. 1 e Art. 18 della Legge 68/99).