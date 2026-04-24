T.D. Group ricerca personale per servizi di pulizia
L'azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale è alla ricerca di addetti per Varese e Cassano Magnago
T.D. Group S.r.l., solida azienda attiva nel settore dei servizi di pulizia civile e industriale da oltre 30 anni, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico.
POSIZIONI APERTE
- Addetti/e alle pulizie part-time
Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato in orari mattutini (6.00-9.00) e/o serali (dopo le ore 17.00).
Per cliente sito in provincia di Varese si ricerca una risorsa disponibile dal lunedì al venerdì dalle 21.30 alle 00.30 e il sabato dalle 18.30 alle 21.30.
Luogo di lavoro: Varese e zone limitrofe
- Addetto/a alle pulizie full-time
Disponibilità richiesta: dal lunedì al sabato in orario pomeridiano
Luogo di lavoro: Cassano Magnago
REQUISITI RICHIESTI
- Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata), in quanto necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative
- Patente di guida
- Serietà e affidabilità
COSA OFFRIAMO
- Inquadramento con CCNL Imprese Multiservizi (Tredicesima e Quattordicesima)
- Contratto iniziale a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
COME CANDIDARSI
Qualora realmente interessati, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail personale@td-group.it specificando la posizione per la quale ci si vuole candidare e la propria disponibilità oraria.
L’offerta è rivolta a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006) a persone di tutte le età e nazionalità, nel rispetto della normativa vigente (L. 903/77, L. 125/91, D.Lgs. 215/03 e 216/03) e a persone appartenenti alle Categorie Protette (Art. 1 e Art. 18 della Legge 68/99).
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