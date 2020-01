Tamponamento tra due auto, coinvolte tre persone e un bimbo di un anno

(Immagine di repertorio) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Caronno Pertusella, con quattro persone coinvolte, tra cui un bambino di 1 anno, due donne, una di 30 e una di 70 anni, e un uomo di 71,

L’incidente, un tamponamento tra due auto, è avvenuto poco dopo le 18 in via Maiella.

Sul posto due ambulanze con il supporto dell’automedica e gli agenti della Polizia locale. Due delle persone cinvolte sono state ricoverate in ospedaleç una in codice giallo all’ospedale di Rho e una in condiceverde all’ospedale di Garbagnate.