Un kit caldo e accogliente per i bimbi nati fuori dall’ospedale

Verranno consegnati a fine mese , il 25 gennaio, alle ambulanze di Varese, Como e Lecco i completini in morbida lana composti da copertina, cappellino e calzine destinati ai neonati

Una dotazione di emergenza nel caso i soccorritori delle ambulanze dovessero intervenire per bimbi nati durante il tragitto verso l’ospedale o in casa.

Nel 2019, il servizio della Soreu dei Laghi che copre le tre province, ha registrato ben 36 parti fuori dall’ospedale.

L’idea del progetto “Una calda accoglienza”, per prevenire problemi di ipotermia, è nata nel novembre scorso, durante un convegno che ha messo in luce le problematiche del parto in emergenza e ha permesso una formazione del personale delle ambulanze.

L’associazione “Cuore di maglia” ha messo a disposizione le sue volontarie per la realizzazione dei kit pensati per rispondere al problema dell’ipotermia, ossia il calo della temperatura corporea che se inferiore ai 36° nei neonati e soprattutto nei neonati prematuri, può comportare un aumento dei rischi di gravi complicanze per la salute.



Il progetto vede coinvolte le azienda ospedaliere di Varese e Como oltre ad Areu.