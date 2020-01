VareseCorsi Culturali, lunedì cominciano le iscrizioni

Lunedì 3 febbraio, presso la sede di VareseCorsi in Piazza Motta 4, inizieranno le iscrizioni agli storici corsi culturali, le iniziative gratuite diventate ormai uno dei simboli della famosa attività corsistica varesina.

Anche quest’anno, come accade da moltissimi anni, le iniziative culturali proposte sono varie e vanno a toccare diversi ambiti. Non mancano le sempre molto richieste visite guidate come “Tesori d’arte nascosti nella natura”, per scoprire i luoghi storico-artistici nel Parco del Ticino, e “Tra arte, storia e industria”, un percorso a tappe tra Varese e Busto Arsizio.

Molto apprezzate anche le visite naturalistiche e le uscite narranti, per valorizzare luoghi insoliti di Varese, ma anche conoscere le zone a sud del Parco del Campo dei Fiori, e del Monte san Giorgio, a cavallo tra varesotto e mendrisiotto.

Tra i grandi classici, non mancano nemmeno i corsi a carattere storico, cinematografico e letterario: alcuni esempi possono essere il Cineforum, i corsi sulla poesia e sul confronto tra letteratura e cinema, o ancora i corsi sulle donne di Varese o sulle più famose figure femminili tra Risorgimento e Unità d’Italia. Sempre presenti anche i gruppi di lettura, sia in lingua italiana, sia nella versione di “English book club”.

E le novità della primavera 2020: in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno nella capitale giapponese tra fine luglio e inizio agosto di quest’anno, potrai conoscere storia, cultura, società, vita quotidiana e cultura popolare del paese nipponico con il corso “Il Giappone contemporaneo: arte, cultura, società”.

O ancora, grazie al corso “ABC dei rimedi naturali” potrai imparare quali sono i migliori oli essenziali e i migliori fiori da usare per curare i malanni invernali o per migliorare l’umore. Oppure, se la tua passione sono i robot, grazie al corso “Robotica e intelligenza artificiale” potrai conoscere qualcosa in più su questo mondo.

Ma come funziona l’iscrizione ai corsi culturali di VareseCorsi? Per ogni iscrizione a un corso a pagamento (lingue, psicologia, ginnastica, informatica, …) si ha diritto a un corso culturale gratuito; se si vogliono frequentare solo corsi culturali, con il versamento della quota fissa di 30€ è possibile frequentare fino a tre corsi culturali. Ogni corso culturale aggiuntivo, oltre a quelli in omaggio, ha un costo di 10 euro. In totale, è possibile frequentare un massimo di quattro corsi culturali.

Le iscrizioni ai corsi culturali non sono possibili online, ma solo secondo queste modalità presso la sede di VareseCorsi negli orari di apertura dell’ufficio iscrizioni, chiamando lo 0332287281 o scrivendo una mail a corsi@ilcavedio.it.