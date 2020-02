Abbatte palo con la Smart e scappa, caccia al responsabile

Ieri sera, venerdì, un’automobile ha abbattuto un palo della luce in Via Marconi a Cazzago Brabbia, dopo la Madonnina della Fornace. Dai pezzi ritrovati sul posto pare si tratti di una Smart. L’ex-sindaco e oggi capogruppo di maggioranza Massimo Nicora lancia un appello su Facebook: «Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa é pregato di comunicarlo in Comune quanto prima. Nel caso il responsabile non si faccia vivo si fará denuncia per danni per risalire alla vettura».