Al Twiggy dj set e “notti d’oro”

Questo venerdì (7 febbraio) torna al Twiggy di Varese “Good Times”, la serata che vi farà vivere una notte in puro stile disco e funk, con una selezione dei migliori brani della musica black degli anni ’70 e ’80 che hanno spopolato negli storici club americani come lo Studio 54 di New York, oltre ai brani Italo-disco più belli degli anni ’80. Alla console, Dj S!G aka Simone Giudici e Dj Vigor. L’evento inizierà in Via De Cristoforis, 5 alle ore 22.00 fino alle 02.00. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 349 597 7505.

Sabato 8 febbraio con Stylish Golden Night sarà in scena una community di artisti che uniscono moda, musica, arte e gusto. Il colore oro sarà l’elemento trasversale comune a tutti gli elementi del format. Il programma prevede un aperitivo a buffet dalle ore 20.00 con drink a tema ed oro commestibile, mentre alle 20.30 si alterneranno momenti dedicati al trucco teatrale con body painting, make up artists, creativi delle belle arti, della ceramica e dell’alta moda.

Il Dj set firmato Waxlife chiuderà la serata dalle ore 23.00. Global Luxory Event è realizzato da Milena Maesani e Daniela Bulgheroni, con la partecipazione di Camilla Nassi, Sara Russo, Simone Helaine, Diana Kirilova e Federica Macchi. Per prenotazioni telefonare al numero 0332.1967097, scrivere a prenotazioni@twiggyvarese.com oppure compilare il form sul sito http://www.twiggyvarese.com.