Alla scoperta delle cascate di Ferrera

Martedì 11 febbraio il CAI Luino propone una escursione a passo lento in Valcuvia con lo scopo di fare un po’ di moto lungo il torrente Margorabbia fino alla cascata Fermona di Ferrera.

Escursione facile, adatta a tutti, il percorso praticamente pianeggiante fino alla cascata che sarà vista esclusivamente dal basso in quanto il sentiero per l’accesso della cascata è abbastanza precario. Tempo escursione h2.30 – Difficoltà T (turistico) – Dislivello 60m. Accompagnatori Gianni 3387768131 – G.Carlo – Giovanni Programma Ore 13.45 ritrovo posteggio tribunale a Voldomino Ore 14.00 ritrovo posteggio ciclabile di Grantola Ore 14.10 inizio escursione Abbigliamento e calzature adeguate Materiali: bastoncini Escursione gratuita con condivisione spese auto Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale.

Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it