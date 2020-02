Alla UYBA è necessario il golden set per conquistare i quarti di finale di CEV Cup

Nella partita di ritorno di CEV Cup contro il Developres SkyRes RZESZÓW, la Unet e-Work Busto Arsizio conquista il pass ai quarti di finale solo al golden set (11-15), dopo aver perso le prime tre frazioni di gioco (25-20, 25-23, 27-25).

Coach Lavarini ha schierato il sestetto composto da Orro in regia, Lowe opposto, Gennari e Herbots in attacco, Washington e Bonifacio al centro, Leonardi libero, mentre in panchina Francesca Piccinini è stata schierata come secondo libero, bloccata da una lieve lesione al polpaccio rimediata nella finale di Coppa Italia.

La UYBA ha sbagliato molto, faticando in ricezione e nel mettere a terra palloni importanti, lasciando troppo spazio alle avversarie che ne hanno approfittato e che hanno fatto tenere un’eliminazione inaspettata dal torneo.

Fortunatamente le biancorosse si sono riprese nel momento più importante, quello del golden set, dove hanno saputo tenere le redini del match, giocando meglio in ricezione e con Alessia Orro capace di variare di più la distribuzione delle alzate, chiamando in causa più spesso le sue centrali.

Al termine della partita Alessia Orro sottolinea la difficoltà riscontrata: “E’ stata una partita molto difficile: loro hanno aggredito da subito con il servizio ed hanno difeso tutto. Noi siamo andate presto in difficoltà, non riuscivamo ad uscire da questa situazione e a fare qualcosa in più per far girare la gara. Nel Golden Set siamo entrate con il fuoco negli occhi, eravamo arrabbiatissime e con la forza del gruppo abbiamo centrato l’obiettivo”. Alessia Gennari invece mette l’accento sulla forza di un gruppo capace di unirsi nella difficoltà per superarla: “La battuta del Rzeszow ci ha messo parecchio in difficoltà, così come tutto il loro gioco, diverso da quello dell’andata. Noi ci abbiamo messo tre set per giocare al nostro livello e per trovare le contromisure, ma l’obiettivo era passare; abbiamo sofferto più del previsto, ce la siamo vista brutta; credo però che la vittoria di oggi ci abbia unito ancora di più e dato ancora di più la consapevolezza di quanto siamo forti e sappiamo venir fuori dalle difficoltà”.

La UYBA adesso deve rimettere subito la testa sul campionato perché domenica 9 febbraio al Palayamamay arriva la Igor Gorgonzola Novara.

Il tabellino

Developres SkyRes RZESZÓW – Unet e-work Busto Arsizio 3-0 + Golden Set 11-15 (25-20, 25-23, 27-25, 11-15).

Developres SkyRes RZESZÓW: Frantti 15, Polanska ne, Witkowska 5, Grabka ne, Hawryla ne, Blagojevic 14, Kaczmar ne, Efimienko 15, Mlejnkova 1, Valentin 3, Krzos (L), Zaroslinska-Krol 9, Przybyla (L2) ne.

Unet e-work Busto Arsizio: Washington 13, Bici, Herbots 11, Simin ne, Gennari 11, Cumino ne, Orro 2, Leonardi (L), Villani 1, Lowe 18, Piccinini (L2), Bonifacio S. 8, Berti.

Arbitri: SIRAKOV Lyubomir (BUL) – NOVAK Gregor (SLO)

Note. Rzeszow: ace 8, errori 5, muri 8. UYBA: ace 1, errori 11, muri 9. Durata set. 24′ 29′ 31′ 18′.