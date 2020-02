Anche Varese celebra la giornata mondiale del greco

Sabato 8 febbraio verrà celebrata nella sala congressi Pigionatti dell’Istituto De Filippi di Varese, in via Brambilla 15, la Giornata Mondiale della Lingua Greca.

Promotori dell’iniziativa sono Salvatore Consolo, dirigente scolastico del liceo classico Cairoli, e Vittoria Criscuolo, professoressa di lettere antiche, che si sono dichiarati onorati di poter ospitare nuovamente l’evento, giunto alla quinta edizione.

L’obiettivo della manifestazione, istituita dal governo ellenico l’11 aprile 2017 con un voto unanime del Parlamento, vuole

ricordare e promuovere il patrimonio culturale ereditato dal mondo greco è di ottenere l’inserimento della lingua e della cultura greca nell’elenco dei beni Unesco patrimonio dell’umanità.

Il periodo scelto per la celebrazione è simbolico, in quanto il 9 febbraio sarà la data dell’anniversario della morte di

Dionysios Solomos, uno dei massimi poeti greci, autore non solo delle parole dell’inno nazionale greco, ma anche tra i padri della lingua greca moderna, divenuta lingua ufficiale nel 1976.

Spiega il dirigente scolastico: «Il tema che dà il titolo alla

celebrazione, “Il Greco è eredità”, sottolinea come le tradizioni rappresentino un valore aggiunto per i giovani, in quanto la conoscenza del passato permette loro di capire il presente. Le idee, le tradizioni e le arti della cultura greca, così come la figura di Solomos che, nato a Zante, ha poi vissuto tra Cremona, Venezia e Pavia, sono indissolubilmente legate all’Italia. Questo è dimostrato anche dalla presenza

delle comunità ellenofone in Salento e Calabria, che contribuiscono a rendere il greco una lingua viva ancora oggi».

L’appuntamento di sabato 8 febbraio si svolgerà tra le ore 09.00 e le 13.00, e si aprirà con i saluti del direttore scolastico Consolo, a cui seguirà l’intervento di Nikolaos Frango, presidente dell’Istituto Ellenico di Cultura.

A metà mattinata Franco Montanari, grecista e filologo noto per aver curato la realizzazione del vocabolario

della lingua greca GI, terrà una Lectio Magistralis sul tema “Hellenismos: criteri della correttezza linguistica nel greco antico”.

Anche gli studenti daranno un contributo fondamentale alla manifestazione, eseguendo delle performance teatrali legate alla lingua e alla cultura greca: i 62 alunni del liceo Cairoli porteranno in scena estratti delle opere di Teocrito, recitate in diverse lingue, mentre i 30 ragazzi che rappresenteranno il Liceo Generale di Pefki interpreteranno alcune parti degli scritti di Solonos, con l’intento di evidenziare come l’eredità greca sia il terreno comune in cui si trovano le loro radici.

Il valore internazionale e culturale della celebrazione è sottolineato, oltre che dall’adesione del Grieschiches Lyzeum di Norimberga e dell’Hellenic Gymnasium di Bruxelles, dalla concessione di ben quattro patrocini, tra cui quello della Segreteria Generale del Dipartimento dei Greci all’Estero del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ellenica, quello della Commissione Nazionale Greca per l’Unesco e quello

dell’Istituto Ellenico di Cultura.