Aperte le iscrizioni per il corso di primo soccorso aziendale della Croce Rossa

Partirà a marzo il corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale organizzato dal comitato cittadino della Croce Rossa. Si terrà alla “Casa della salute” (via San Pietro 20, Borsano) e sarà suddiviso in tre giornate: nei pomeriggi di mercoledì 11 marzo, giovedì 12 e venerdì 13; quest’ultima lezione sarà valida anche per gli interessati al solo aggiornamento triennale.

Durante il corso verranno affrontate tutte le tematiche necessarie a garantire un corretto comportamento degli addetti al primo soccorso all’interno di un’azienda in caso di necessità. Agli iscritti verrà fornito un libro di testo e dopo la corretta compilazione del test di verifica, che verrà effettuato durante l’ultima lezione, a coloro che avranno seguito il corso senza assenze verrà rilasciato l’attestato di frequenza (con i riferimenti di legge).

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, sulle future edizioni e sulle modalità per organizzare il corso presso la propria sede aziendale, è possibile scrivere alla mail spazioformazione@cribustoarsizio.it .