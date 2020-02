Appuntamento musicale “al buio” al Camelot

Nuovo appuntamento con della stagione concertistica dei “Donatori di musica” al Camelot di Gallarate

Protagonisti domenica 16 Febbraio alle 17,00 Roberto Olzer (pianoforte) e Elisa Marangon (voce) con il Concerto Jazz “Appuntamento al buio”.

L’assidua collaborazione musicale, iniziata circa dieci anni fa, così come la condivisione della quotidianità, hanno permesso a questo duo di stabilire un’intesa musicale molto profonda.

Da qui l’idea di vivere e far vivere al pubblico la bellezza di un concerto nel quale l’unica cosa pianificata sono i brani che andranno ad eseguire, spazio quindi, come nella migliore tradizione Jazz anche all’improvvisazione e alla spontaneità, prerogative entrambe solo dei grandi musicisti.

Da qui il titolo del Concerto “APPUNTAMENTO AL BUIO” (o nel caso specifico visto l’orario, “al crepuscolo”!), dove nessuno dei due musicisti sa in anticipo cosa accadrà.

Il direttore artistico della rassegna musicale “Donatori di Musica al Camelot” è il pianista Gallaratese Lorenzo Bovitutti.

Programma di Sala

Amore baciami (Carlo Alberto Rossi/Gian Carlo Testoni)

Cheek to cheek (Irving Berlin)

Everybody’s song but my own (Kenny Wheeler/ Norma Winstone)

Il pinguino innamorato (Mario Consiglio/Nino Casiroli, Nino Rastelli)

Normalmente (Joe Barbieri)

Chovendo na roseira (Antônio Carlos Jobim)

Pennie’s from heaven (Arthur Johnston/Johnny Burke)

Il suono della voce (Ivano Fossati)

Samba em preludio (Vinícius de Moraes/Baden Powell de Aquino)

Autumn leaves (Joseph Kosma/Jacques Prévert)