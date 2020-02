Auto in fiamme in A8 al casello di Gallarate

Un veicolo ha preso fuoco intorno alle ore 14 di oggi, martedì 11 febbraio, nel tratto di autostrada A8 compreso tra Cavaria e la barriera di Gallarate: per cause in corso di accertamento, l’automobile (una Volkswagen Golf nera) si è dovuta fermare prima di giungere al casello, in direzione Milano. Sul posto si sono recati i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme.

Due le persone coinvolte: si tratta di una donna di 39 anni e di un uomo di 35 che sono rimaste illese. Visitate sul posto dal personale sanitario, non hanno riportato ferite né altre complicazioni. (foto: Vigili del Fuoco)

A causa del fumo e degli spazi necessari all’intervento, si sono riscontrati per circa un’ora problemi nella circolazione stradale, in particolare per il traffico diretto a Sud. Prima della barriera infatti si è formata una coda. Intorno alle 14,35 sono iniziate le operazioni di rimozione della carcassa del veicolo e verso le 15 i disagi si sono conclusi.