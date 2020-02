Beve per sbaglio acido muriatico, ricoverata in ospedale

Ha ingerito per sbaglio dell’acido muriatico ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio. La protagonista di questa sfortunata vicenda è una donna di 56 anni che si trovava in una lavanderia. Il fatto è avvenuto intorno alle 16 a Busto Arsizio, in via per Lonate Pozzolo. Sul posto l’automedica e un’ambulanza del 118.