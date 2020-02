In biblioteca per creare maschere da favola

La Biblioteca comunale di Jerago con Orago dedica all’attesa del Carnevale una mattinata speciale, con tanto di laboratorio e sfilata finale : l’appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 10:30 tra gli scaffali dei libri.

In questa occasione i bambini dai 3 ai 10 anni, accompagnati dai loro genitori, potranno partecipare gratuitamente al laboratorio per la costruzione di maschere fantasiose promosso in collaborazione con il Teatro della Zucca.

L’attività propone di creare,ciascuno con le proprie manine, maschere speciali, ispirate ai libri preferiti: principesse, orchi, cani, gatti, uccelli e non solo.

Al termine del laboratorio le maschere create dai bambini verranno presentate con una grande parata finale.

La biblioteca comunale di Jerago con Orago è in piazza Don Luigi Mauri.

Il laboratorio ha una durata di due ore.

L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale allo 0331217210 oppure scrivere a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it.