Una bici in superstrada (ma non è solo per imprudenza)

Un ciclista in superstrada. È questo ciò che si è trovato davanti agli occhi il nostro lettore Alberto mentre percorreva la SS 336 in direzione A8. Il ciclista stava pedalando lungo il bordo della carreggiata della superstrada di Malpensa tra lo svincolo di Gallarate e quello di Busto. «Non è neanche la prima volta», dice il nostro lettore. E un motivo -purtroppo- c’è.

Ad oggi infatti la linea ferroviaria rappresenta una sorta di muro invalicabile per chi non è in auto. Passare da un lato all’altro di Busto Arsizio, infatti, è più facile a dirsi che a farsi. Senza utilizzare la superstrada, infatti, il primo passaggio utile è ad un paio di chilometri di distanza e cioè allo svincolo dei Cinque Ponti. Dal lato di Gallarate è ancora più distante e bisogna arrivare fino al Cavalcavia della Mornera.

Quindi è per questo motivo che diverse persone si avventurano su questa strada, mettendo a rischio la loro vita. Presto però qualcosa potrebbe cambiare.

A Busto Arsizio sta infatti per essere realizzato l’atteso sottopasso di Sant’Anna, un collegamento che permetterà di accorciare di molto questo passaggio. Un sottopasso che, tra l’altro, nel suo primo lotto sarà accessibile solo per pedoni e ciclisti.