Centrali dell’emergenza aperte: è il 112 Day

Oggi si celebra in tutta Europa il “112 day”, la giornata europea del Numero Unico di Emergenza 112.

Come ogni anno, l’11 febbraio le centrali aprono le porte ai cittadini, che potranno visitare le strutture ed avere informazioni sul funzionamento e l’utilizzo del servizio, che è gratuito, multilingue ed accessibile sia da telefono fisso che da telefono cellulare.

Come anticipato anche a Varese, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sarà possibile osservare, previa iscrizione, l’attività degli operatori che giorno e notte gestiscono le richieste di soccorso destinate alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco ed al Soccorso Sanitario.

Proprio Varese è stato il primo banco di prova per il servizio, con l’apertura della prima centrale di risposta nel giugno 2010. Un progetto sperimentale che poi ha esportato il modello prima in Lombardia e poi in Italia.

