Cerca tane di coniglio e trova una vecchia bomba, artificieri a Malpensafiere

Il ritrovamento da parte di un passante, di un cilindro in metallo che aveva tutta l’aria di essere un ordigno bellico nei campi attorno a Malpensafiere ha fatto scattare, questa mattina (venerdì), un dispositivo di sicurezza attorno al polo fieristico.

Sul posto si sono subito recati gli uomini del Commissariato di Busto Arsizio che, una volta verificato che si trattava probabilmente di un vecchio ordigno bellico, hanno fatto intervenire gli artificieri.

Secondo una prima ricostruzione il proiettile sarebbe stato trovato all’interno di un buco nel terreno da un uomo in cerca di tane di coniglio quindi non sarebbe stato visibile in superficie. Le operazioni di rimozione del pezzo di artiglieria ha richiesto un po’ di tempo e ha causato qualche piccolo disagio alla circolazione nella zona.