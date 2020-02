In consiglio la nuova segreteria del Comune e il parco urbano

(Foto di Luca Leone) – Si riunisce giovedì 27 febbraio il consiglio comunale di Induno Olona.

La seduta, convocata per le 19.30 in Sala Bergamaschi, avrà solo tre punti all’ordine del giorno. Oltre alla lettura e approvazione dei verbali delle precedenti sedute, si discuterà la convenzione tra il Comune di Induno Olona e quelli di Barasso e Luvinate per l’esercizio congiunto dell’ufficio di segreteria comunale.

Il terzo punto all’ordine del giorno è un’interpellanza presentata in data 11 febbraio dai consiglieri di minoranza sul parco urbano vicino alla nuova stazione sulla ferrovia Arcisate-Stabio.