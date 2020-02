Il coronavirus ferma lo sport, decine di gare sospese

Campi da calcio vuoti e palazzetti dello sport chiusi. L’improvviso arrivo del Coronavirus in Lombardia sta avendo ripercussioni anche sul mondo dello sport con diverse federazioni che hanno iniziato a sospendere decine di gare previste per il weekend.

“La Federazione Italiana Pallavolo -si legge in una nota- visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone italiane, in prima analisi a scopo precauzionale e poi con l’obiettivo di salvaguardare comunque il regolare svolgimento dei Campionati, determina la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi A, B, Serie B1 Femminile – gironi A e B, Serie B2 Femminile – gironi B, C, della giornata in programma nei giorni 22 e 23 febbraio 2020, che sarà recuperata a data da destinarsi”.

In questo senso “la FIPAV invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune”. La Federazione -si conclude la nota- rimanendo in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative, si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore“.

Anche il calcio si ferma. Il Comitato Regionale Lombardia ha infatti deciso di rimandare d’ufficio almeno una ventina di match previsiti in diverse categorie. L’elenco completo è disponibile cliccando qui.