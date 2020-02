Covi, Ravasi e Chirico: scocca l’ora dell’esordio in gruppo

Il grande ciclismo, quello che ormai conosce ben pochi periodi di stop, ha già riacceso i motori da qualche settimana con le gare in Australia e Sudamerica. In attesa dell’inizio della stagione italiana (il 16 febbraio a Laigueglia, esordio nazionale per le neonate Pro Series che comprendono anche la Tre Valli Varesine), anche i corridori della nostra provincia sono espatriati per dare i primi colpi di pedale in gare ufficiali.

Il primo a gareggiare è stato il samaratese Antonio Puppio, al via (con la maglia della Kometa-Xstra) del Challenge Maiorca, serie di corse disputate sull’isola spagnola nelle quali è stato grande protagonista il milanese della Trek Segafredo Matteo Moschetti, vincitore di due prove.

Puppio ha preso parte a tre competizioni anche se solo nella prima – il Trofeo Felanitx – ha tagliato il traguardo nel gruppo di testa.

Ora entra nel vivo anche la stagione dei tre principali corridori del Varesotto, quelli che gareggiano in formazioni World Tour o Professional: Edward Ravasi e Alessandro Covi con l’UAE Team Emirates e Luca Chirico con la Androni-Sidermec).

Il più giovane dei tre, il tainese Covi, si attaccherà il numero sulla schiena in uno scenario inedito: il UAE Team Emirates lo ha infatti convocato per il nuovo Saudi Tour, gara a tappe che si disputa in Arabia Saudita a partire da martedì 4 febbraio, con la conclusione fissata per sabato 8. Covi sarà “al servizio” del capitano designato, l’ex iridato portoghese Rui Costa che partirà con l’intenzione di curare la classifica generale. Un altro italiano, Valerio Conti, avrà libertà sulle salite: vedremo se anche Ale potrà farsi vedere per la prima volta in testa al plotone.

Ravasi, che è di Besnate e ha 25 anni, gareggerà nel Giro della Comunità Valenciana, corsa a tappe in cinque frazioni che prenderà il via mercoledì 5 da Castellon per concludersi domenica 9 nel cuore di Valencia. Un test già interessante perché l’UAE Emirates si presenterà al via con una squadra di tutto rispetto con il velocista Kristoff e due nomi pesanti quali Pogacar e Polanc. La gara iberica (nell’albo d’oro ci sono il saronnese Dario Frigo, primo nel 2003, e Ivan Basso secondo nel 2002) presenta un paio di tappe adatte agli scalatori, in particolare la quarta: lì Ravasi potrà entrare in azione in appoggio ai capitani o – se le cose si mettessero in un certo modo – per cercare l’azione personale.

In gruppo ci sarà anche la Kometa-Xstra che ha tra i convocati sia Puppio sia Alessandro Fancellu, altro giovanissimo che potremmo “aggregare” nel novero dei nostri corridori visto che il giovane e promettente scalatore è di Binago, provincia di Como, poco oltre Malnate.

È invece volato in Malesia Luca Chirico: palcoscenico lontanissimo (dal punto di vista geografico) per il suo ritorno in corsa. Il 27enne di Porto Ceresio torna quest’anno in gruppo dopo l’addio a metà 2018 e comincerà la stagione dal Tour de Langkawi, gara a tappe piuttosto impegnativa che scatta venerdì 7 e si concluderà venerdì 14 febbraio e che sarà anticipata da un Criterium in programma giovedì 6. Il “Langkawi” è prova impegnativa nella quale non mancano le salite, il terreno preferito da Chirico, che però deve ritrovare quel ritmo-gara che in questo momento è un ricordo piuttosto lontano. La Androni-Sidermec ha iniziato bene il 2020 con le vittorie nella Vuelta Tachira e nella Vuelta San Juan ed è intenzionata a farsi notare anche in Malesia.