Dalla conquista della luna al carnevale

Due appuntamenti per bambini e ragazzi sono in programma nei prossimi giorni alla Biblioteca di Angera, tra incontri speciali, letture e laboratori fantasiosi.

A cominciare da sabato 15 febbraio quando Giuseppe Palumbo sarà ospite della biblioteca per la rassegna “Non solo libri”. Storico dell’astronautica e divulgatore scientifico della Società Astronomica Schiapparelli di Varese e del Gruppo astronomico tradatese racconterà le grandi avventure dello Spazio a grandi e piccini, con particolare attenzione alla “conquista” della Luna, e a quella “Missione Apollo 11” che dà il titolo al suo libro (Tracce per la meta Edizioni.) . Un viaggio tra grandi imprese e grandi speranze di esplorare strani e remoti mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

Il pomeriggio di sabato 22 febbraio in biblioteca sarà invece dedicato al Carnevale, tra letture e laboratorio a tema. Si comincia alle ore 15.30 con la lettura animata del libro “La nascita di Arlecchino” di Roberto Piumini e Giovanni Manna e al laboratorio creativo realizza la tua maschera-mosaico!

Le attività sono gratuite e si rivolgono ai bambini dai 6 anni.

Per l’occasione la biblioteca effettuerà apertura straordinaria dalle ore 15.00 alle 18.00.

Per info e prenotazioni (necessarie) scrivere a biblioteca@comune.angera.it tel 0331/932006