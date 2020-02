Due appuntamenti con il sommelier per conoscere meglio i vini

L’associazione Scuola Formazione Tecnica ha organizzato due serate presso la propria sede per apprendere le basi sulle tecniche della degustazione dei vini.

Con la presenza dell’esperto sommelier Renato Pucci, si imparerà ad apprezzare e capire le caratteristiche dei diversi vini, conoscere le tecniche di produzione e vitigni.

La prima serata si terrà giovedì 20 febbraio con tema “I Rossi e i Bianchi” mentre la seconda serata si terrà venerdì 13 marzo con tema “Le bollicine”. Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione in via Formazza 20 a Busto Arsizio dalle ore 20.45.

Per la partecipazione è necessario chiamare il numero 3342991953 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria.sft@gmail.com.