Escursione con le ciaspole al passo e lago di Monscera

Domenica 23 febbraio il CAI Luino propone una escursione ad anello in val Bognanco con meta il lago e il passo di Monscera. Escursione in ambiente prettamente alpino adatto a tutti con panorami che regalano scorci spettacolari sul massiccio del Fletschorn, del Lagginhorn e della Weissmeis. Visibile anche il Monte Leone.

Itinerario S.Bernardo 1620m – Piana di Ridorosso – Lago di Ragozza – Rif. Gattascosa 1997m – p.so di Monscera 2103m – Lago di Monscera – Rif il Dosso 1750m– S. Bernardo

Difficoltà WE – Tempo 5.30 – Dislivello 473m

Iscrizioni entro giovedì sera

Percorso Stradale Luino – Laveno (traghetto Intra) – Domodossola – Bognanco – S. Domenico – S.

Bernado

Accompagnatori Maurizio 3483831712 – Gianni 3387768131

Programma

Ritrovo porto nuovo a Luino alle 6.50 e partenza alle 7.00 per Laveno – traghetto 7.30 Pranzo al sacco

Abbigliamento alta montagna – Materiali: ciaspole – bastoncini – ARTVA – pala – sonda. Escursione gratuita con condivisione spese auto – posteggio – traghetto.

Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare CAI Luino via B. Luini 16

tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it