Escursione a passo lento Maccagno-Monte Venere

Martedì pomeriggio 18 febbraio il CAI Luino propone una semplice passeggiata nel territorio di Maccagno con meta la balconata sul lago delle case di Venere.

La camminata è breve ma richiede un po’ di sforzo per percorrere la scalinata che dal borgo medioevale di Maccagno sale con l’itinerario al Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, un edificio sacro modesto valore modesto dal punto di vista architettonico.

La chiesa compare nei primi documenti ufficiali solo nel corso del 1600, al suo interno molti ex voto di grazie ricevuta segni di grande devozione dei cittadini di Maccagno.

Interessante sarà la visita al “villaggio ecologico”. Itinerario: dalla sede della Pro Loco di Maccagno con l’itinerario 111 si arriva all’inizio del borgo medioevale di Maccagno Inferiore. Si procede con l’itinerario 152 per arrivare a Monte Venere.

Il ritorno a Maccagno con l’itinerario 151.

Tempo escursione h 2.00 – Dislivello 172m – difficoltà T (turistico). – Accompagnatori G.Carlo 331 1020657 – Giovanni – Gianni 3387768131.

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.50 partenza con mezzi propri per Maccagno sede Pro Loco

Ore 14.15 inizio escursione dal posteggio di Maccagno

Ore 16.30 fine escursione e rientro a Luino

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni

senza la quale non sarà possibile partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it