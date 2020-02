Famiglia senza casa, la situazione non si sblocca: “Aiutateci”

Valerio dorme da alcuni giorni in auto davanti al Comune di Marnate: ogni mattina va al lavoro, poi va dai parenti che accolgono il resto della famiglia di giorno e alle 21 si rimette di nuovo in auto per passare la notte. La sua storia l’abbiamo raccontata cinque giorni fa: ha perso la casa dove viveva per uno sfratto che è stato eseguito giovedì scorso. Nessuno, ci ha raccontato, ha voluto dargli una casa in affitto perché non offre abbastanza garanzie pur avendo lui un contratto a tempo determinato e lei un lavoro part time a tempo indeterminato.

Moglie e figlie (che hanno 10 e 6 anni) potranno dormire ancora per qualche giorno al caldo di una camera d’albergo, grazie ad un nuovo intervento dell’amministrazione comunale, ma non sarà così ancora per molto. Se la famiglia marnatese non troverà una soluzione abitativa il rischio è che finiscano in una casa famiglia.

Al telefono ha una voce che tradisce il pianto che sta per scoppiare: «Non riesco a trovare una casa in affitto in tutta la zona. Non solo a Marnate – racconta -. Quando capiscono che c’è di mezzo il Comune che pure mi vuole aiutare, tutti si tirano indietro. Ho anche dato i numeri delle agenzie che ho contattato ai Servizi Sociali ma anche a loro hanno detto no».

Valerio si chiede quando finirà questo momento difficile: «Mia figlia mi chiede ogni giorno se siamo in un film o se è la vita vera e io non so cosa rispondergli. Qualche proprietario si metta la mano sul cuore e ci aiuti. Abbiamo un lavoro entrambi e ora possiamo pagare l’affitto. Dateci una casa anche se da ristrutturare: ho lavorato nell’edilizia per molti anni e posso metterla a posto con le mie mani».