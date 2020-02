Furti a Malnate, “Si prepara l’installazione di nuove telecamere”

Dopo le recenti polemiche sugli episodi di furto che hanno coinvolto alcune abitazioni di Malnate l’Amministrazione comunale ha reso note tutte le azioni che sta portando avanti, in collaborazione con Carabinieri e Polizia locale, per fronteggiare i furti ripetuti negli ultimi mesi soprattutto in alcune zone di Malnate, come Villa Rossi, favorite dai ladri perché zone residenziali vicine ai boschi e quindi con facile vie di fuga.

“Mi dispiace sentire da alcuni che l’Amministrazione è immobile davanti a questa situazione – afferma il Sindaco Irene Bellifemine – niente di più falso perché da quando si è verificata a dicembre la prima raffica di furti ci siamo subito attivati per coordinare gli interventi tra Polizia Locale, Carabinieri di Varese e controllo di vicinato. Ho chiesto subito la collaborazione del Prefetto Ricci per aumentare il numero di pattugliamenti che sono prontamente stati attuati sia con auto in livrea che civetta, specialmente all’imbrunire, con particolare attenzione alle zone sensibili. Stiamo lavorando in sinergia con le forze dell’ordine che io sento ogni giorno e che voglio ringraziare per la collaborazione e l’impiego di tutte le risorse disponibili. Sarà presto avviato il progetto di fattibilità che porterà all’istallazione delle telecamere nei 3 varchi di Malnate, il primo come sapete sarà in Via Primo Maggio per monitorare i passaggi delle auto da e per la Birlinghina e poi interverremo anche verso Vedano e alle Fontanelle.

In accordo con il Comandate Lanna abbiamo anche in progetto di posizionare telecamere di sicurezza in varie zone della città iniziando da Villa Rossi, la zona più colpita dai furti degli ultimi mesi, nelle vie Cavalier Brusa, Via Sabotino e Via Monte Nero. Questo tipo di intervento vorremmo poi estenderlo ad altri punti della città, calendarizzando interventi finanziati con fondi propri o con bandi regionali. Abbiamo anche stabilito insieme ai referenti del Controllo di Vicinato alcune date di incontro in loco con i residenti, colgo questa occasione per annunciare gli appuntamenti invitando i residenti all’incontro per confrontarci e vedere insieme i punti sensibili della zona. Sabato 22 febbraio inizieremo ad incontraci da via Don Bosetti con il referente Travetti. Poi a seguire nei sabato successivi in via Tagliabue, Via Monviso e infine Via Monte Cervino. Seguiranno informazioni più dettagliate attraverso i referenti dei gruppi di controllo vicinato. Ho chiesto anche la collaborazione dei Carabinieri in Congedo che si sono prontamente resi disponibili a collaborare. Come vedete tutte le forze e le risorse disponibili sono state messe in campo. Sono profondamente dispiaciuta per quello che sta accadendo. Chiedo ai cittadini di avere fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine, perché stiamo veramente facendo un lavoro di squadra per fronteggiare il problema e continueremo a lavorare con tutte le risorse disponibili in primis con polizia locale e in collaborazione con carabinieri e prefettura. E’ importantissimo anche il lavoro dei gruppi di Controllo del vicinato che sta crescendo e che è sinonimo di cittadinanza attiva e partecipe, e di questo sono profondamente grata ai Malnatesi. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’arresto di una coppia di ladri a Besozzo, che avevano operato in tutta la provincia compreso Malnate, colti sul fatto proprio grazie alle segnalazioni e alla collaborazione tra i cittadini.”