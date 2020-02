GialloCeresio: al via l’edizione 2020, tra conferme e novità

E’ stata presentata questa mattina la seconda edizione di GialloCeresio, il concorso letterario che valorizza le atmosfere lacustri per racconti e romanzi gialli, noir, thriller, polizieschi e che lo scorso anno ha esordito con uno straordinario successo di partecipazione, con oltre 200 opere in gara giunte da tutta Italia ma anche da Svizzera e Francia.

«Una prima edizione che ci ha sorpresi tutti – ha detto il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi – e che ci fa ben sperare anche per la seconda, in cui, alla luce della grande partecipazione, abbiamo introdotto alcune novità».

La prima, che riguarda i romanzi editi, è il coinvolgimento di una pre-giuria di lettori indicati da lettori italiani e svizzeri, sistemi bibliotecari ed enti organizzatori. Un gruppo di lavoro che farà una prima selezione delle opere da affidare alla lettura della giuria, che l’anno scorso si è trovata di fronte ad un super lavoro del tutto inatteso.

La seconda novità, scaturita dalla notevole qualità della sezione racconti inediti, è la pubblicazione di un’antologia con tutti i finalisti e i vincitori dei Premi Speciali.

Infine, per confermare ed accentuare la grande attenzione che GialloCeresio riserva ai giovani, nella Giuria verrà inserito il vincitore della sezione “Giovani Autori” 2019.

Il concorso, sarà rivolto anche quest’anno ad autori di romanzi e racconti gialli, noir, thriller e polizieschi divisi in due macrosezioni: opere edite pubblicate tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2020 e provviste di ISBN che non abbiano partecipato alle precedenti edizioni di GialloCeresio e racconti del tutto inediti (mai pubblicati né su carta né sul web) ambientati in località lacustri realmente esistenti ed identificabili.

Le iscrizioni sono aperte da oggi e si chiuderanno il 10 maggio, termine per la consegna delle opere di entrambe le sezioni.

La premiazione si terrà domenica 13 settembre alle 16, a Porto Ceresio.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Comunità di Lavoro Regio Insubrica e Camera di Commercio di Varese e il sostegno di diversi sponsor, Comitato Premio Claudio De Albertis, Sistema Bibliotecario della Valle dei Mulini, Assicurazioni Generali Musajo Somma s.n.c. – Varese Città Giardino, Banca Consulia, Il Gigante, Vox Libri e F.lli Frilli Editori.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Porto Ceresio, Jenny Santi; Alessandro De Bortoli, assessore alla Cultura del Comune; Giacomo Cosentino, consigliere di Regione Lombardia; Carla De Albertis, presidente del Comitato Premio Claudio De Albertis; Matteo Inzaghi, direttore Rete55 e Sergio Roic, giornalista.

I premi

Per quanto riguarda i premi, per i romanzi editi, il premio per il vincitore è di 1500 euro, per il secondo classificato 700 euro e per il terzo 500; Premio Giovani autori 1000 euro; Premio Laghi 300 euro.

Per quanto riguarda i racconti inediti, al vincitore andranno 500 euro, 250 al secondo classificato e 150 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito un premio speciale di 200 euro al miglior racconto ambientato a Porto Ceresio e il Premio Giovani Autori di 300 euro.

Il “Premio Giovani Autori” resta anche quest’anno una sezione speciale della competizione su iniziativa del Comitato Premio Claudio De Albertis. La presidente Carla De Albertis, conferma i due Premi Speciali dedicati ai giovani talenti under 35, uno per le opere edite e uno per quelle inedite rispettivamente di 1000 e 300 euro: «Ci sono tantissimi giovani talenti che meritano una chance. Sappiamo tutti quanto sia difficile affacciarsi al mondo dell’editoria, da qui il nostro interesse a sostenere ancora una volta “GialloCeresio”, visto il successo dello scorso anno».

Il regolamento è disponibile sui siti www.comune.portoceresio.va.it, www.premiodealbertis.it, sulla pagina fb di GialloCeresio e sui principali siti di concorsi letterari.

Le giurie

Sezione romanzi editi: Maurizio Canetta direttore Radiotelevisione della Svizzera Italiana – RSI, Giannino Della Frattina capo cronista ‘Il Giornale’, Matteo Inzaghi direttore Rete55, Sergio Roic collaboratore Corriere del Ticino e Magazine extra Alessandro Bongiorni scrittore, vincitore ‘Premio Giovani Autori’ GialloCeresio 2019, Andrea Fazioli scrittore Valentina Orlando scrittrice. Alla giuria si aggiunge Carla De Albertis per il Premio Claudio De Albertis – Giovani Autori

Sezione racconti inediti: Andrea Giacometti giornalista direttore Varese Report, Silvia Borella responsabile Sistema Bibliotecario della Valle dei Mulini, Patricia Martinelli giornalista Mondadori Casa editrice Universo e autrice di Diabolik, Stefano Vassere direttore del Sistema Bibliotecario Ticinese e delle Biblioteche cantonali di Bellinzona, Locarno e Mendrisio, Nadia Fontana Lupi direttrice Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Alla Giuria si aggiunge Carla De Albertis per il Premio ‘Giovani Autori’ Comitato Claudio De Albertis.

Pre-giuria: Marisa Brunati, presidente Biblioteca comunale di Porto Ceresio; Ornella Donna, docente ricercatore Università di Torino Scienze della Comunicazione; Armando d’Amaro, editor di F.lli Frilli Editori e scrittore; Emiliano Bezzon, scrittore e giornalista; Manuela Bobbià, organizzazione festival “ChiassoLetteraria”.