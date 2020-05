Vi piace leggere? Giallo Ceresio sta cercando proprio voi

La seconda edizione del concorso letterario Giallo Ceresio sta raggiungendo una partecipazione al di là di ogni aspettativa. Romanzi e racconti stanno arrivando numerosissimi e il Comitato organizzatore ha lanciato un invito per la ricerca di appassionati di lettura (e in particolare di gialli) che possano dare una mano nella fase di selezione delle opere.

«A due settimane dalla scadenza delle iscrizioni, abbiamo già registrato 60 iscritti per il concorso di racconti inediti e 160 iscritti per il concorso dei romanzi editi – dice il sindaco di Porto Ceresio, Jenny Santi – Per il concorso degli editi, visto il numero stratosferico di partecipanti, siamo alla ricerca di nuovi lettori che faranno parte della pre-giuria».

Chi fosse interessato può inviare un’email a biblio@comune.portoceresio.va.it entro la fine di maggio, indicando nell’oggetto Giallo Ceresio 2020 e nel testo il proprio nominativo e il numero di telefono e sarà contattato per tutte le informazioni necessarie.

La lettura dei romanzi, a titolo gratuito, sarà in formato elettronico (formato Pdf) e dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2020.

Il regolamento del concorso è disponibile sul sito del Comune di Porto Ceresio. Si ricorda che la scadenza per l’iscrizione al concorso è stata prorogata fino al 12 giugno 2020.