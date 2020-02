Guerino e Domenica, 70 anni fa il loro matrimonio

«Questi sono i miei genitori: mio papà ha 93 anni, mia mamma 92».

È con grande orgoglio che Michela segnala una data importante per la sua vita, ma anche per quella di tanti concittadini che abitano in Valcuvia e conoscono Arcumeggia.

Perché è qui, nella frazione dipinta di Casalzuigno, che esattamente 70 anni fa i suoi genitori Guerino e Domenica pronunciarono il fatidico “sì“: avvenne proprio il 18 febbraio 1950.

Un mazzo di fiori e un sorriso sono il miglior regalo che possano oggi ricevere, oltre all’affetto di tutta la famiglia.

A Guerino Morena e Domenica Diodati i migliori auguri per queste nozze di “titanio“.