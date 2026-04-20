Scontro frontale a Casalzuigno, due feriti lievi

Intervento dei soccorsi nella serata di domenica 19 aprile a Casalzuigno, lungo via Valcuvia, dove intorno alle 23.30 due automobili si sono scontrate frontalmente.

Galleria fotografica Scontro frontale a Casalzuigno 3 di 3

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa: gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Al loro arrivo, i conducenti delle vetture erano già fuori dagli abitacoli e affidati alle cure del personale sanitario presente con ambulanza.

Secondo il bollettino dei soccorritori, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone – due giovani di 18 e 22 anni e una donna di 25 anni – soccorse in codice verde. Una di loro è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.