Varese News

Varese Laghi

Scontro frontale a Casalzuigno, due feriti lievi

Secondo il bollettino dei soccorritori, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone – due giovani di 18 e 22 anni e una donna di 25 anni – soccorse in codice verde

incidente casalzuigno

Intervento dei soccorsi nella serata di domenica 19 aprile a Casalzuigno, lungo via Valcuvia, dove intorno alle 23.30 due automobili si sono scontrate frontalmente.

Galleria fotografica

Scontro frontale a Casalzuigno 3 di 3
incidente casalzuigno
incidente casalzuigno
incidente casalzuigno

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa: gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Al loro arrivo, i conducenti delle vetture erano già fuori dagli abitacoli e affidati alle cure del personale sanitario presente con ambulanza.

Secondo il bollettino dei soccorritori, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone – due giovani di 18 e 22 anni e una donna di 25 anni – soccorse in codice verde. Una di loro è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Aprile 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Scontro frontale a Casalzuigno 3 di 3
incidente casalzuigno
incidente casalzuigno
incidente casalzuigno

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.