Scontro frontale a Casalzuigno, due feriti lievi
Secondo il bollettino dei soccorritori, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone – due giovani di 18 e 22 anni e una donna di 25 anni – soccorse in codice verde
Intervento dei soccorsi nella serata di domenica 19 aprile a Casalzuigno, lungo via Valcuvia, dove intorno alle 23.30 due automobili si sono scontrate frontalmente.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa: gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Al loro arrivo, i conducenti delle vetture erano già fuori dagli abitacoli e affidati alle cure del personale sanitario presente con ambulanza.
Secondo il bollettino dei soccorritori, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone – due giovani di 18 e 22 anni e una donna di 25 anni – soccorse in codice verde. Una di loro è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio per accertamenti.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.