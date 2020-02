Incidente ad Agra, grave un uomo

Incidente questa mattina ad Agra intorno alle 6.45. Un uomo di 54 anni del Luganese per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto in via Roncone andando a sbattere contro un muro. l’impatto è stato molto violento e l’uomo ha riportato diverse ferite, le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti oltre agli agenti della Polizia Cantonale e, in supporto, la polizia della città di Lugano, sono i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i Pompieri di Lugano.

[Foto di repertorio]